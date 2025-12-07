Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |08:36 WIB
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,0 mengguncang wilayah Alaska pada Minggu (7/12/2025) pukul 03.41 WIB. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada pada koordinat 60,359° LU dan 139,546° BB dengan kedalaman 10 kilometer.

1. Gempa M7 Guncang Alaska

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di zona lempeng mikro Yakutat, dengan mekanisme pergerakan geser (strike-slip). Ia memastikan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami di Indonesia.

“Hasil analisis kami menunjukkan gempa M7,0 di Alaska ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Masyarakat pesisir di Indonesia diimbau tetap tenang," ujar Daryono melalui keterangan resminya, Minggu (7/12/2025).

BMKG menyebut, hingga pukul 04.05 WIB terdeteksi dua gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo 5,6 dan 5,3. Sampai laporan ini disusun, belum ada informasi mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa tersebut.

“BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempabumi ini dan segera menginformasikannya kepada stakeholder, media, dan masyarakat,” tutur Daryono.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
