Breaking News! Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M5,3 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut) pada Sabtu, 6 Desember 2025, pukul 07.44 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa tercatat berada 99 km Barat Laut Halmahera Barat pada koordinat 1.69 Lintang Utara – 127.24 Bujur Timur. BMKG mencatat:

“Info Gempa Mag:5.3, 06-Des-25 07:44:34 WIB, Lok:1.69 LU,127.24 BT (54 km Barat Laut Halmahera Barat-Malut), Kedlmn: 99 Km,” tulis BMKG.

BMKG menekankan bahwa informasi ini disampaikan secara cepat, sehingga hasil pengolahan data masih sementara dan dapat berubah seiring kelengkapan data. Warga diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG.

(Awaludin)