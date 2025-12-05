Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ingatkan Potensi Hujan di Sumut, Imbau Masyarakat Waspada

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |08:50 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Hujan di Sumut, Imbau Masyarakat Waspada
BMKG Ingatkan Potensi Hujan di Sumut, Imbau Masyarakat Waspada (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengimbau masyarakat Sumatera Utara (Sumut) untuk mengutamakan informasi cuaca dari sumber resmi dan terpercaya. Hal ini seiring maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.

1. Masyarakat Waspada

“Ini harus kami sampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kepastian kondisi cuaca pascabangkitnya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah,” ungkap Forecaster BMKG Wilayah I, Endah Paramita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/12/2025).

Di tengah beredarnya ragam informasi cuaca di media sosial, BMKG kembali menekankan pentingnya literasi informasi publik. 

“Kalau ada informasi yang meragukan, silakan hubungi kami. Pastikan apakah benar dari BMKG atau bukan,” imbau Endah.

BMKG Wilayah I Medan menyediakan kanal resmi untuk permintaan data dan klarifikasi informasi cuaca, baik melalui website, call center, maupun media sosial terverifikasi.

Pada kesempatan tersebut, Endah Paramita mengakui perkembangan cuaca terkini di Sumut menunjukkan dinamika yang masih perlu dicermati, khususnya terkait potensi hujan pada awal hingga pertengahan Desember. 

Ia menegaskan, kondisi global saat ini sebenarnya relatif tidak signifikan untuk memicu peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Namun, faktor-faktor regional dan lokal masih berperan dalam menjaga peluang hujan di beberapa kawasan.

Menurut Endah, sejumlah indikator global cuaca berada pada kondisi yang tidak secara khusus memperkuat potensi peningkatan curah hujan.

“MJO, IOD, dan OLR (Madden-Julian Oscillation, Indian Ocean Dipole, dan Outgoing Longwave Radiation) dalam beberapa hari ini tidak terlalu mendukung terbentuknya awan hujan di Indonesia, termasuk di Sumatera bagian barat,” ujarnya.

MJO, IOD, dan OLR adalah fenomena atau parameter atmosfer yang digunakan BMKG untuk menganalisis dan memprediksi pola cuaca, terutama di Indonesia. Itu karena dapat memengaruhi curah hujan dan potensi cuaca ekstrem.

 

1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
