Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Awal Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |04:30 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Awal Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang
Cuaca di Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA –  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meprakirakan sebagian wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan, pada Senin (9/3/2026). 

Pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca masih didominasi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, serta Kota Bekasi.

Sedangkan hujan ringan hingga sedang diprediksi terjadi di Kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bekasi.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berkisar 24–30 derajat Celsius.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205777//gempa_maluku-XVnA_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Buru Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205760//gempa-WFAV_large.jpg
Gempa Kuat M6,1 di Tonga, BMKG: Tidak Picu Tsunami ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205750//gelombang_tinggi-zs91_large.jpg
BMKG: Dua Bibit Siklon di Perairan Indonesia Picu Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205763//warga_kebon_pala_jaktim_bersihkan_rumah-w1rj_large.jpeg
Banjir Surut, Warga Kebon Pala Jaktim Bersihkan Rumah dari Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205743//gempa_aceh-aCXt_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Dipicu Subduksi Lempeng Indo-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205706//gempa-9NeZ_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement