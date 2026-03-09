Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Awal Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meprakirakan sebagian wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan, pada Senin (9/3/2026).

Pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca masih didominasi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, serta Kota Bekasi.

Sedangkan hujan ringan hingga sedang diprediksi terjadi di Kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bekasi.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berkisar 24–30 derajat Celsius.