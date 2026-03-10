Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Selasa (10/3/2026) bakal diguyur hujan.

Melansir laman BMKG, hujan diprakirakan akan mengguyur seluruh wilayah di DKI Jakarta, seperti Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan petir. Sementara wilayah lainnya bakal diguyur hujan ringan.

Daerah tersebut meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Cuaca serupa juga bakal melanda Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Cuaca wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi diprakirakan juga bakal dilanda hujan ringan. Begitu juga dengan Kota Depok.

Bergeser ke Provinsi Banten, cuaca di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprediksi bakal diguyur hujan ringan.

(Arief Setyadi )

