Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Cuaca hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Selasa (10/3/2026) bakal diguyur hujan.

Melansir laman BMKG, hujan diprakirakan akan mengguyur seluruh wilayah di DKI Jakarta, seperti Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan petir. Sementara wilayah lainnya bakal diguyur hujan ringan.

Daerah tersebut meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Cuaca serupa juga bakal melanda Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Cuaca wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi diprakirakan juga bakal dilanda hujan ringan. Begitu juga dengan Kota Depok.
Bergeser ke Provinsi Banten, cuaca di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprediksi bakal diguyur hujan ringan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205601/cuaca-amS6_large.jpg
Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205385/hujan-Sk2j_large.jpg
Awas! Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205215/hujan-oRxc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204650/hujan-XtjO_large.jpg
Cuaca Hari Ini, Jabodetabek Diprakirakan Bakal Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204440/hujan-LBYm_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204284/hujan-XxKq_large.jpg
Ramalan Cuaca, BMKG Prediksi Sebagian Jabodetabek Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement