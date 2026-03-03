Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
MEGAPOLITAN

Cuaca Hari Ini, Jabodetabek Diprakirakan Bakal Diguyur Hujan

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |05:57 WIB
Cuaca Hari Ini, Jabodetabek Diprakirakan Bakal Diguyur Hujan
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan ringan pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diprediksi turun secara merata di enam wilayah administrasi, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Hujan ringan juga berpotensi melanda wilayah penyangga Jakarta, seperti di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kondisi serupa diprakirakan melanda Kota Bekasi dan Kota Depok.

Adapun Kabupaten Bekasi diperkirakan berawan sepanjang hari. Sedangkan wilayah Banten, hujan ringan diprediksi turun di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
