Awal Pekan, Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Ringan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin 30 Maret 2026, didominasi hujan ringan.

Di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah penyangga, hujan ringan juga diprediksi mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Kondisi serupa turut terjadi di wilayah Banten, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan yang diprakirakan mengalami hujan ringan.

(Arief Setyadi )

