BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah DKI Jakarta berawan pada hari ini, Minggu (10/5/2026).

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 26-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 64-91 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-32 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 60-94 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 62-95 persen.

Cuaca berawan diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 56-96 persen.

Jakarta Timur diprediksi berawan hari ini. Suhu udara berkisar 25-33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 53-95%.

Kepulauan Seribu diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 28-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 73-89%.



(Erha Aprili Ramadhoni)

