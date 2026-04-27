Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini

JAKARTA - Prakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 27 April 2026 bervariasi. Mulai dari berawan hingga hujan ringan dan hujan sedang di beberapa daerah.

Melansir BMKG, di wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur yang sama-sama berawan. Sementara itu, Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan.

Untuk wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprediksi hujan sedang. Adapun Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok diperkirakan hujan ringan.

Sementara itu, di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )

