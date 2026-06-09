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Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini
Ilustrasi cuaca (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (9/6/2026). 

Hasil pemantauan menunjukkan seluruh wilayah diprediksi dalam kondisi berawan sepanjang hari.

Melansir laman BMKG, untuk wilayah DKI Jakarta, seluruh kawasan diperkirakan berawan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah penyangga Jakarta. BMKG mencatat Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan seluruhnya diprediksi berawan.

(Arief Setyadi )

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