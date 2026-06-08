Siaga Darurat Karhutla Jambi, BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi yang akan memasuki musim kemarau.

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 27 April 2026 hingga 30 November 2026. OMC dilaksanakan mulai 5 hingga 12 Juni 2026, sebagai upaya mengoptimalkan pencegahan dan meminimalkan risiko terjadinya karhutla.

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto mengatakan, pihaknya memberikan dukungan operasi udara, termasuk OMC, di enam provinsi prioritas. Dukungan tersebut diberikan berdasarkan permohonan gubernur sebagai bentuk bantuan pemerintah pusat.

"Langkah-langkah yang dilakukan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan kombinasi antara pencegahan dan pemadaman. Operasi pemadaman dititikberatkan pada satgas darat ketika api sudah muncul. Sebelum api meluas, perlu dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca untuk membasahi lahan gambut sehingga lebih sulit terbakar. Apabila kebakaran terjadi, upaya pemadaman juga menjadi lebih mudah," ujar Suharyanto, Minggu (7/6/2026).

Operasi BNPB di Jambi melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta TNI Angkatan Udara. Kegiatan dipusatkan di Bandara Sultan Thaha, Jambi.

Pesawat dan bahan baku OMC tiba di Jambi pada Jumat 5 Juni 2026. Pada hari yang sama, satu sorti penerbangan melakukan penyemaian satu ton garam pada awan yang berpotensi berkembang menjadi awan hujan.