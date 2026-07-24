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Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik hingga 1.600 Meter

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |09:20 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik hingga 1.600 Meter
Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi
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JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengalami erupsi pada Jumat (24/7/2026) pagi. Erupsi itu menimbulkan dampak semburan abu setinggi 1.600 Meter.

"Telah terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 Juli 2026 pukul 06:39 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.600 m di atas puncak (± 3.184 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan magma ESDM dikutip Okezone.

Adapun ketika erupsi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi ± 2 menit 30 detik.

Saat ini, gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level III atau Siaga. Dengan begitu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 Km dari pusat erupsi.

Warga juga diminta tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya.

 

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