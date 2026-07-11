Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |09:21 WIB
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi (foto; PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pada Sabtu (11/7/2026) pukul 08.12 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak gunung.

Dalam laporan resminya, PVMBG menyebutkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah utara hingga timur laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 44,4 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 34 detik," tulis PVMBG dalam keterangannya.

Hingga saat ini, status aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki masih berada pada Level III (Siaga). PVMBG mengimbau masyarakat, pengunjung, maupun wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi.

Selain itu, masyarakat diminta tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/340/3228759//gunung_anak_krakatau-RdI5_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Keluarkan Asap Hitam Tebal, Status Tetap Level III Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/340/3228410//gunung_lewotobi_laki_laki-JH6X_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/340/3228282//viral-inz4_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat Pagi Ini, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228048//status_gunung_anak_krakatau_naik_ke_level_iii_siaga-8yYG_large.jpg
Status Gunung Anak Krakatau Naik ke Level III Siaga, Masyarakat Dilarang Mendekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/340/3227949//gunung_semeru_kembali_erupsi-mUOC_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik 1.100 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227597//gunung_merapi-SfmK_large.jpg
Status Siaga, Gunung Merapi Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement