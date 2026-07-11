Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pada Sabtu (11/7/2026) pukul 08.12 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak gunung.

Dalam laporan resminya, PVMBG menyebutkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah utara hingga timur laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 44,4 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 34 detik," tulis PVMBG dalam keterangannya.

Hingga saat ini, status aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki masih berada pada Level III (Siaga). PVMBG mengimbau masyarakat, pengunjung, maupun wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi.

Selain itu, masyarakat diminta tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya.