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Status Gunung Anak Krakatau Naik ke Level III Siaga, Masyarakat Dilarang Mendekat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |15:21 WIB
Status Gunung Anak Krakatau Naik ke Level III Siaga, Masyarakat Dilarang Mendekat
Status Gunung Anak Krakatau Naik ke Level III Siaga (foto: PVMBG)
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JAKARTA – Badan Geologi resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). Kenaikan status tersebut dilakukan setelah terjadi peningkatan aktivitas vulkanik yang ditandai lonjakan kegempaan hingga erupsi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengatakan kenaikan status dimulai setelah pada Kamis (2/7/2026) pukul 14.05 WIB terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 200 meter di atas puncak atau sekitar 357 meter di atas permukaan laut.

"Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh, maka tingkat aktivitas Gunung Api Anak Krakatau dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) terhitung mulai tanggal 2 Juli 2026 pukul 16.30 WIB," kata Lana, Jumat (3/7/2026).

Lana menjelaskan, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau telah terpantau sejak awal Juni 2026. Indikasinya terlihat dari munculnya emisi gas sulfur dioksida (SO2), anomali panas di kawah, hingga peningkatan signifikan gempa vulkanik dangkal yang menunjukkan adanya dinamika magma di bagian permukaan gunung.

 

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Topik Artikel :
BMKG PVMBG Gunung Anak Krakatau
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