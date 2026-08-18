Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu Tembus 34 Derajat Celsius

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah DKI Jakarta, pada Selasa (18/8/2026) didominasi kondisi cerah.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, suhu udara di enam wilayah administratif DKI Jakarta berada pada kisaran 25-34 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 88 persen.

Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan menjadi daerah dengan suhu udara tertinggi, yakni mencapai 34 derajat Celsius.

Sementara itu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 27-28 derajat Celsius dan kelembapan 76-80 persen.