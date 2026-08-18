Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu Tembus 34 Derajat Celsius

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |05:05 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu Tembus 34 Derajat Celsius
Cuaca di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah DKI Jakarta, pada Selasa (18/8/2026) didominasi kondisi cerah.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, suhu udara di enam wilayah administratif DKI Jakarta berada pada kisaran 25-34 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 88 persen.

Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan menjadi daerah dengan suhu udara tertinggi, yakni mencapai 34 derajat Celsius.

Sementara itu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 27-28 derajat Celsius dan kelembapan 76-80 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca Jakarta BMKG Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236730//gempa-PXB0_large.jpg
86 Persen BTS Terdampak Gempa di NTT Sudah Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/340/3236697//irjen_ribut-M9vI_large.jpg
Polda Jateng Kirim 10 Truk Bantuan dan Tim Medis untuk Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/340/3236621//gempa_ntt-HBS7_large.jpg
Usai Gempa M7,7, BMKG Catat 1.598 Gempa Susulan di NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/340/3236615//gempa_di_ntt-59tl_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Nagekeo NTT, Getaran Dirasakan hingga Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/338/3236532//cuaca-kVQA_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jakarta pada HUT Ke-81 RI: Cerah Sepanjang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236492//gempa_ntt-NIJu_large.jpg
BMKG Catat 27 Gempa Susulan di NTT Siang Ini, Terbesar M4,3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement