Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,4 di Simalungun Sumut, BMKG: Berpusat di Darat Akibat Subduksi Lempeng

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |20:21 WIB
Gempa M6,4 di Simalungun Sumut, BMKG: Berpusat di Darat Akibat Subduksi Lempeng
Ilustrasi gempa (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M6,4 mengguncang Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 17.54.52 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M6,4 pada kedalaman 168 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91° LU; 98,93° BT, atau tepatnya berlokasi di darat, 11 km tenggara Simalungun, Sumut.

Wijayanto menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme sesar geser turun (oblique normal fault).

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap), gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas V MMI (getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun) di Kota Tebing Tinggi, Kota Kabanjahe, dan Kota Limapuluh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236416/gempa-ToBI_large.jpg
Update! Gempa Dahsyat M7,7 di NTT, Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 47 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236413/gempa-iqEP_large.jpg
Pascagempa M7,7 NTT, Tsunami 1,61 Meter Terjadi di Reo Manggarai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236409/gempa-O5rN_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Simalungun Sumut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236393/ksau-jYF5_large.jpg
KSAU Kerahkan Hercules yang Tak Ikut Demo Udara HUT Ke-81 RI Bantu Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236389/bnpb-s5Dd_large.jpg
Korban Gempa NTT Masih Terjebak Reruntuhan, BNPB: Tim Pencarian dan Pertolongan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236383/gempa-Pog8_large.jpg
Prabowo Kirim 50 Ribu Paket Sembako untuk Korban Gempa M7,7 NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement