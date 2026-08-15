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Update! Gempa Dahsyat M7,7 di NTT, Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 47 Orang

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |19:47 WIB
Update! Gempa Dahsyat M7,7 di NTT, Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 47 Orang
Evakuasi korban gempa M7,7 di NTT (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA – Korban meninggal dunia akibat gempa M7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah. Data terbaru, sebanyak 47 orang meninggal dunia dan ratusan rumah mengalami kerusakan. 

Berdasarkan data sementara yang dihimpun pada Sabtu (15/8/2026), pukul 18.48 WIB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis total jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang yang tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya, teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Manggarai Barat 1 orang, Sikka 3 orang, Ngada 1 orang dan Ende 1 orang.  

"Selain korban ini, petugas mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.

Berton mengatakan, data sementara sore tadi sekira pukul 17.00 WIB, total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas Pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit dan sejumlah fasilitas umum lain.  

BNPB mengirimkan bantuan pangan dan non-pangan ke wilayah bencana. Sejumlah bantuan dikerahkan melalui gudang logistik yang berada di Kabupaten Flores Timur, NTT.  Sedangkan dari Jakarta, BNPB juga mengirimkan bantuan melalui baseops TNI AU Halim Perdanakusuma. 

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Topik Artikel :
BNPB BMKG Gempa NTT gempa
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