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Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Simalungun Sumut, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |18:57 WIB
Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Simalungun Sumut, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Simalungun, Sumut (Foto: BMKG)
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JAKARTA - Gempa kekuatan M6,4 mengguncang Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu 15 Agustus 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 10 km Tenggara Simalungun Sumut pada koordinat 2.97 Lintang Utara – 98.95 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.4, 15-Agu-26 17:54:52 WIB, Lok:2.97 LU,98.95 BT (10 km Tenggara SIMALUNGUN-SUMUT), Kedalaman:163 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan gempa terjadi pada pukul 17.54 WIB. Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

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