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Polri Dirikan Posko Pengungsian hingga Berikan Bantuan Medis ke Korban Gempa M7,7 NTT

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |15:42 WIB
Polri Dirikan Posko Pengungsian hingga Berikan Bantuan Medis ke Korban Gempa M7,7 NTT
Polri berikan bantuan medis hingga dirikan posko pengungsi untuk korban gempa NTT (Foto: Dok Polri)
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JAKARTA - Polri langsung bergerak cepat dengan mengerahkan personel ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membantu masyarakat terdampak gempa besar bermagnitudo 7,7.

Berdasarkan informasi yang diterima, Polri langsung mendirikan posko pengungsian atau tenda darurat setelah terjadinya gempa bumi di sejumlah wilayah NTT. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya yang terdampak bencana tersebut.

Personel kepolisian juga diterjunkan untuk segera melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban. Kemudian, juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat.

Selanjutnya, personel kepolisian juga melakukan pendataan korban dan kerusakan bangunan maupun sarana prasarana lainnya. Kemudian, mengerahkan personel kepolisian untuk memberikan bantuan medis kepada korban dan masyarakat terdampak gempa lainnya. Polri juga berkoordinasi dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Di sisi lain, Polri juga melakukan pendataan lanjutan terhadap korban jiwa dan kerugian materiil di wilayah terdampak. Melaksanakan patroli dan pengamanan guna mencegah gangguan kamtibmas.

Lalu, membantu proses evakuasi masyarakat dan korban di wilayah terdampak. Mendirikan posko terpadu bersama stakeholder terkait. Melakukan pemantauan perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG. Selain itu, mengirimkan bantuan logistik.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
polri Gempa NTT gempa
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