Breaking News! Dua Orang Meninggal Akibat Gempa Dahsyat M7,7 di NTT

Dua Orang Meninggal Akibat Gempa Dahsyat M7,7 di NTT

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dua orang meninggal dunia imbas gempa berkekuatan Magnitudo 7.7 yang mengguncang Mbae, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

"Bisa kami sampaikan bahwa ada dua yang meninggal akibat gempa," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Abdul Muhari saat jumpa pers secara daring Sabtu (15/8/2026).

Abdul menyampaikan, pihaknya masih terus mendata jumlah korban dan kerusakan fasilitas dan rumah warga yang ada.

"Sehingga nanti kami mengeluarkan secara resmi berapa yang meninggal dan berapa kerusakan-kerusakan bangunan akibat gempa tersebut," katanya.

Sebelumnya, BMKG mencatat gempa bumi dengan magnitudo 7.7 terjadi di Mbae, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa besar tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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