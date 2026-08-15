BMKG: Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa Dahsyat M7,7 di NTT Berakhir

Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa Dahsyat M7,7 di NTT Berakhir

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa peringatan dini tsunami akibat gempa besar berkekuatan M7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berakhir.

“#Peringatan dini TSUNAMI yang disebabkan oleh gempa mag:7.7, tanggal: 15-Aug-26 04:58:24 WIB, dinyatakan telah berakhir,” tulis BMKG di akun X-nya, Sabtu (15/8/2026).

Sebagai informasi, gempa ini terjadi pukul 04.58 WIB di timur laut Mbay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

BMKG mencatat, gelombang tsunami terdeteksi di Baubau, Sulawesi Tenggara, usai gempa magnitudo (M) 7 di Mbay, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketinggian gelombang mencapai 0,3 meter.

"Tsunami akibat gempa telah terdeteksi di Baubau (05.47 WIB) 0,30 m," tulis BMKG.

BMKG juga melaporkan tsunami terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ketinggian gelombang 0,5 meter.