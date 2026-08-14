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Renovasi Rumah Kini Lebih Praktis, Mitra10 Pasir Kaliki Resmi Dibuka di Bandung

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:31 WIB
Renovasi Rumah Kini Lebih Praktis, Mitra10 Pasir Kaliki Resmi Dibuka di Bandung
Mitra10 hadirkan konsep express untuk penuhi kebutuhan home improvement masyarakat. (Foto: dok Mitra10)
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BANDUNG – Merenovasi rumah sering kali membutuhkan waktu lebih karena harus mencari material bangunan, perlengkapan rumah, hingga kebutuhan instalasi di berbagai tempat. Kini, masyarakat Bandung memiliki pilihan baru yang lebih praktis. Mitra10 Pasir Kaliki resmi dibuka sebagai gerai ke-61 Mitra10 di Indonesia sekaligus gerai kedua di Kota Bandung dengan menghadirkan konsep Mitra10 Express, yang dirancang untuk memudahkan pelanggan mendapatkan berbagai kebutuhan pembangunan dan renovasi rumah dalam satu lokasi.

Berlokasi di Jl. Pasir Kaliki No.165, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, gerai ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan toko bangunan di Bandung yang menyediakan produk lengkap, berkualitas, sekaligus menghadirkan pengalaman berbelanja yang nyaman dan efisien. Mulai dari proyek renovasi kecil hingga pembangunan rumah, pelanggan dapat menemukan berbagai kebutuhan dalam satu tempat.

Menurut Erick Koswara, General Manager Marketing Communication Mitra10, kehadiran Mitra10 Pasir Kaliki merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus mendekatkan solusi home improvement kepada masyarakat.

"Saat ini masyarakat tidak hanya mencari produk yang lengkap, tetapi juga kemudahan dalam berbelanja. Melalui Mitra10 Express, kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih praktis sehingga pelanggan dapat memenuhi kebutuhan renovasi maupun pembangunan rumah secara lebih efisien. Kami berharap kehadiran Mitra10 Pasir Kaliki dapat menjadi solusi yang lebih dekat bagi masyarakat Bandung," ujar Erick Koswara.

Satu Tempat untuk Berbagai Kebutuhan Renovasi Rumah

Mitra10 Pasir Kaliki menyediakan berbagai kategori produk untuk kebutuhan pembangunan dan renovasi rumah, mulai dari keramik, granit, cat, sanitary, kloset, water heater, pintu, wall panel, smart lock door, perkakas, hingga perlengkapan rumah tangga. Produk-produk tersebut berasal dari berbagai merek terpercaya sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan dan anggaran.

Selain menyediakan produk yang lengkap, Mitra10 juga menghadirkan layanan jasa instalasi profesional untuk sejumlah kategori produk. Dengan layanan ini, pelanggan tidak hanya dapat membeli produk, tetapi juga memperoleh bantuan pemasangan oleh tenaga profesional sehingga proses renovasi menjadi lebih praktis.

Belanja Fleksibel Lewat Toko Maupun Online

Kemudahan berbelanja juga didukung melalui layanan omnichannel Mitra10. Selain mengunjungi gerai secara langsung, pelanggan dapat berbelanja melalui Mitra10.com maupun aplikasi Mitra10. Tersedia pula layanan Ambil di Toko (Click & Collect) serta pengiriman ke rumah, memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam memilih cara berbelanja yang paling sesuai.

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