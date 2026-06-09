Grand Opening Mitra10 Pengayoman, Hadirkan One Stop Shopping #SelengkapItu dan Promo Menarik

MAKASSAR - Adanya perkembangan sektor properti, pembangunan hunian, serta perubahan gaya hidup masyarakat modern membuat kebutuhan akan perlengkapan rumah dan material bangunan di Makassar kian meningkat. Kondisi ini membuat kehadiran toko elektronik di Makassar dan pusat bahan bangunan yang lengkap semakin dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Mitra10 akhirnya resmi membuka gerai terbarunya melalui Grand Opening Mitra10 Pengayoman Makassar pada 11-14 Juni 2026. Berlokasi di Jl. Pengayoman Blok A9, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, gerai ini menjadi toko Mitra10 ke-60 di Indonesia sekaligus toko ke-3 yang hadir di Kota Makassar.

General Manager Marketing Communication Mitra10, Erick Koeswara mengatakan bahwa kehadiran gerai terbaru ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat.

"Melalui Mitra10 Pengayoman Makassar, kami ingin menghadirkan solusi one-stop shopping yang memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan rumah dalam satu tempat, mulai dari material bangunan hingga perlengkapan elektronik rumah tangga," ujar Erick.

Ia menambahkan bahwa konsep yang diusung Mitra10 memungkinkan pelanggan berbelanja lebih efisien tanpa harus berpindah dari satu toko ke toko lain.

"Kami berharap kehadiran Mitra10 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Makassar sekaligus menjadi bagian dari perkembangan kota yang terus bertumbuh," katanya.

Mitra10 Pengayoman Makassar, Solusi Belanja Rumah yang #SelengkapItu

Sebagai toko bangunan modern di Makassar, Mitra10 menghadirkan area belanja yang luas dengan penataan produk yang rapi dan mudah diakses. Konsep supermarket bahan bangunan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam menemukan berbagai kebutuhan pembangunan maupun renovasi rumah.

Tidak hanya sebagai toko bangunan di Makassar, Mitra10 Pengayoman juga hadir sebagai toko elektronik di Makassar yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga modern. Dengan begitu, para pemilik rumah, keluarga muda, hingga kontraktor dapat memperoleh berbagai kebutuhan dalam satu lokasi tanpa harus menghabiskan banyak waktu.

One-Stop Shopping Material dan Elektronik Lengkap