HOME NEWS NUSANTARA

5 Trik Belanja di Mitra10 Paling Efektif di Akhir Periode Shopvaganza 2025!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |21:23 WIB
5 Trik Belanja di Mitra10 Paling Efektif di Akhir Periode Shopvaganza 2025!
Manfaatkan promo Shopvaganza di Mitra10. (Foto: dok Mitra10)
JAKARTA - Periode Shopvaganza di Mitra10 selalu jadi ajang berburu kebutuhan rumah yang paling ditunggu. Selain promo yang lebih besar dari biasanya, pelanggan juga berkesempatan mengumpulkan e-coupon untuk mengikuti undian berhadiah. 

Namun, supaya belanjamu benar-benar optimal dan nggak sekadar diskon lewat saja, ada strategi khusus yang sebaiknya kamu terapkan. Berikut lima panduan praktis untuk memastikan transaksi kamu di Shopvaganza benar-benar cuan maksimal di akhir periode Shopvaganza 2025.

1. Maksimalkan Belanja Produk Sponsor dengan Nilai e-Coupon Tertinggi

Cara paling cepat menambah e-coupon di akhir periode Shopvaganza 2025 adalah fokus pada produk sponsor. Dalam Shopvaganza, setiap produk masuk ke tier berbeda, yakni Silver, Gold, Platinum, hingga Titanium yang menentukan jumlah e-coupon yang kamu dapatkan per transaksi minimum Rp2,5 juta.

Promo Shopvaganza di Mitra10. (Foto: dok Mitra10)
Promo Shopvaganza di Mitra10. (Foto: dok Mitra10)

Produk di tier tertinggi bisa memberi lebih banyak e-coupon dalam satu kali belanja, sehingga peluang menang undian jadi jauh lebih besar. Jadi, prioritaskan produk sponsor yang lagi diskon besar sambil memilih tier dengan nilai kupon tertinggi untuk hasil paling optimal.

2. Pilih Waktu Belanja yang Strategis agar Promo Maksimal

      
