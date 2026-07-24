Perkuat Pertahanan dan Jaga Perbatasan, Marsdya Muzafar Bawa Pasukan Elite Kogab 2 ke Balikpapan

BALIKPAPAN – Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) melaksanakan pergeseran personel dan materiil (deployment). Kegiatan ini dalam rangka penguatan operasional wilayah pertahanan.

Dipimpin langsung oleh Panglima Kogabwilhan II, Marsekal Madya TNI Muzafar, bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, dengan menggunakan pesawat angkut TNI AU A-400 tiba di Lanud Dhomber, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar menekankan pentingnya sinergi antar matra Darat, Laut, dan Udara dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas keamanan negara.

"Pergeseran personel ini adalah komitmen nyata TNI dalam memastikan kesiapan operasional satuan di seluruh penjuru wilayah tanggung jawab Kogabwilhan II. Sinergitas dan soliditas antar satuan di daerah, menjadi kunci utama keberhasilan tugas-tugas TNI ke depan,”ujar Muzafar, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan pergeseran personel ini kata dia merupakan bagian dari agenda strategis Kogabwilhan II dalam meningkatkan efektivitas komando, koordinasi, serta kesiapsiagaan operasional TNI di wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya dalam mendukung pengamanan wilayah perbatasan dan objek vital nasional.

“Dengan adanya pergeseran personel dan materiil ini Kogabwilhan II secara resmi akan bermarkas di Balikpapan," tegas Muzafar.

Kedatangan Pangkogabwilhan II bersama Kepala Staf Kogabwilhan II Laksda TNI Isswarto, beserta Pejabat Utama dan personel Kogabwilhan II di Base Ops Lanud Dhomber disambut secara hangat oleh Panglima Kodam VI/Mulawarman.