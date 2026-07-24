Gempa Besar M5,8 Guncang Ternate Maluku Utara Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5.8 terjadi di Barat Daya Ternate, Maluku Utara pagi, Jumat (24/7/2026) pagi. Gempa tersebut tidak berpotensi adanya tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 05.58 WIB dengan Koordinat gempa berada di 0.72 Lintang Utara dan 126.31 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.8, 24-Jul-26 05:58:34 WIB, Lok:0.72 LU,126.31 BT (117 km BaratDaya TERNATE-MALUT), Kedlmn:10 Km,” tulis keterangan BMKG dikutip Okezone.

Adapun titik gempa berada di 117 kilometer Barat Daya Ternate, Maluku Utara dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

BMKG juga memastikan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.“Tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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