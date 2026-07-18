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Gempa M5,5 Guncang Kepulauan Sangihe, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |10:58 WIB
Gempa M5,5 Guncang Kepulauan Sangihe, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Sabtu (18/7/2026) pukul 09.23.45 WIB. Gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.

Wijayanto melaporkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo 5,4 pada kedalaman 26 kilometer. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,34° LU; 124,81° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 115 kilometer arah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Lebih lanjut, Wijayanto mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas deformasi batuan di dasar laut. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser-turun (oblique-normal fault).

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap), gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas: IV MMI
(Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar oleh beberapa orang. Gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi) di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, serta Kendahe, Kepulauan Sangihe.

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Topik Artikel :
gempa sangihe BMKG gempa
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