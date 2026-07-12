Gempa M5,4 Guncang Buol Sulteng, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Pantai Barat Laut Buol, Sulawesi Tengah, pada Minggu (12/7/2026) pukul 20.46 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, Minggu.

Meski tidak berpotensi tsunami, gempa tersebut dirasakan dengan skala intensitas IV MMI di sejumlah wilayah, yakni Karamat, Biau, Lakea, Kota Tolitoli, dan Kota Buol. Sementara itu, skala III MMI dirasakan di Kota Parigi, Kota Marisa, dan Kota Tilamuta.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi," imbuhnya.

BMKG menyampaikan hingga pukul 21.05 WIB belum terdapat laporan adanya gempa susulan. Kendati demikian, masyarakat tetap diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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