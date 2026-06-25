Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,8 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |09:45 WIB
Gempa M6,8 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Wilayah Honshu, Jepang, diguncang gempa bumi tektonik pada Kamis, 25 Juni 2026, pukul 05.30.23 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter pembaruan dengan magnitudo 6,8.

"Hasil analisis, gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia," tegas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto.

Sementara itu, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 40,23° LU dan 142,09° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 27 km timur Kuji, Jepang, pada kedalaman 118 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," kata Wijayanto.

Wijayanto meminta masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah pesisir, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi," imbaunya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Jepang gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226419/gempa-JqPB_large.jpg
Kemlu Pastikan 3 WNI di Venezuela Aman Pascagempa Dahsyat M7,1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226418/gempa_venezuela-Q3fI_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M7,1 Guncang Venezuela, Sejumlah Bangunan Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225128/gempa-LxU2_large.jpg
Pascagempa Besar M6,7, BMKG Catat 612 Gempa Susulan Guncang Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224798/gempa-9BMm_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Palu, Sejumlah Bangunan Luluh Lantak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/340/3224780/viral-K6TW_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,7 Guncang Palu Sulawesi Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224282/gempa-CEqt_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement