Gempa M6,8 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia

JAKARTA - Wilayah Honshu, Jepang, diguncang gempa bumi tektonik pada Kamis, 25 Juni 2026, pukul 05.30.23 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter pembaruan dengan magnitudo 6,8.

"Hasil analisis, gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia," tegas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto.

Sementara itu, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 40,23° LU dan 142,09° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 27 km timur Kuji, Jepang, pada kedalaman 118 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," kata Wijayanto.

Wijayanto meminta masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah pesisir, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi," imbaunya.

(Arief Setyadi )

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