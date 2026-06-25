Breaking News! Gempa Dahsyat M7,1 Guncang Venezuela, Sejumlah Bangunan Hancur

VENEZUELA - Gempa dahsyat mengguncang Venezuela berturut-turut, sejak Rabu 24 Juni 2026 malam. Gempa itu meratakan bangunan-bangunan di ibu kota, Caracas dan memicu kekhawatiran akan banyaknya korban jiwa.

Melansir Aljazeera, Badan Survei Geologi Amerika Serikat (AS) menyebutkan gempa pertama berkekuatan Magnitudo 7,1 dan episentrumnya berada di sebelah barat komunitas Moron, yang terletak di sepanjang pantai Karibia negara itu, sekitar 168 km (104 mil) sebelah barat Caracas.

Gempa tersebut memiliki kedalaman 22 km. USGS melaporkan gempa bumi yang lebih besar lagi dengan magnitudo 7,5 hanya satu menit kemudian.

Gempa kedua tersebut memiliki kedalaman 10 km. Sementara episentrumnya berada 16 km (10 mil) di barat daya Moron.

Lembaga sains AS mengatakan gempa tersebut disinyalir menelan banyak korban jiwa dan kerusakan besar. Rekaman yang diunggah di media sosial oleh Wilmer Azuaje, seorang wakil rakyat terpilih dari Negara Bagian Barinas, menunjukkan puing-puing berjatuhan dan orang-orang berlari mencari perlindungan di Bandara Internasional Simón Bolívar di Caracas.

“Tangga itu roboh, seluruh dinding retak,” kata Odalis Escalona, ​​seorang karyawan bank berusia 54 tahun di Caracas, seperti dikutip kantor berita AFP.

“Barang-barang berjatuhan dari langit-langit. Itu mengerikan,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

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