Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Korban Meninggal Akibat Gempa M6,7 di Sulteng Bertambah Menjadi 3 Orang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |17:23 WIB
Korban Meninggal Akibat Gempa M6,7 di Sulteng Bertambah Menjadi 3 Orang
Gempa Sulteng berdampak pada 6.412 jiwa.
A
A
A

JAKARTA - Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kekuatan M6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Selasa (16/6/2026), telah bertambah menjadi tiga orang. Angka tersebut berdasarkan hasil pendataan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kamis (18/6/2026) pukul 13.51 WIB.

"Selain itu, tercatat 17 orang mengalami luka berat dan 91 orang luka ringan, sementara 2.109 kepala keluarga atau 6.412 jiwa terdampak akibat bencana tersebut," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil asesmen lapangan, Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan.

"Tiga korban meninggal dunia masing-masing berada di Desa Ampera, Kecamatan Palolo, serta Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, dan satu korban lainnya yang telah terkonfirmasi dalam pendataan terbaru," ujar Aam, sapaan Abdul Muhari.

Aam mengatakan selain korban jiwa, gempa mengakibatkan kerusakan pada sedikitnya 1.652 unit rumah, yang terdiri dari 1.472 rumah rusak ringan, 111 rumah rusak sedang, dan 69 rumah rusak berat.

"Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum dan sosial, meliputi 42 rumah ibadah, delapan gedung perkantoran termasuk Kantor Bupati Sigi dan BAPPERINDA, 13 bangunan sekolah, dua rumah adat, serta delapan jaringan air bersih," paparnya.

Diketahui, gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,7 terjadi pada Selasa (16/6) pukul 11.27 WITA dengan pusat gempa berada di darat sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, tepatnya di Kabupaten Parigi Moutong, pada kedalaman 10 kilometer. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga Kamis (18/6), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 703 kali gempa susulan, dengan magnitudo terbesar mencapai 5,2 dan terkecil 1,3. Sebanyak 25 gempa susulan dilaporkan masih dirasakan masyarakat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225223//ilustrasi-05TA_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Mindanao Filipina, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225128//gempa-LxU2_large.jpg
Pascagempa Besar M6,7, BMKG Catat 612 Gempa Susulan Guncang Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3225022//rumah_roboh-4fsB_large.jpg
6 Fakta Mengejutkan Gempa M6,7 Sulteng, dari Sesar Aktif hingga Efek Destruktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224887//bangunan_rusak_imbas_dari_gempa_di_sulteng-S6Kx_large.jpg
Gempa M6,7 Guncang Sulteng, Satu Orang Tewas 312 Jiwa Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224857//gempa-Ww34_large.jpg
Analis Lengkap BMKG soal Gempa Dahsyat M6,7 Palu: Bukan Disebabkan Aktivitas Palu-Koro yang Legendaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224860//bmkg_laporan_gempa_susulan_terjadi_di_palu-huaK_large.jpg
Palu Diguncang 71 Kali Gempa Susulan Pascagempa Dahsyat M6,7
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement