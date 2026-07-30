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Korban Tewas Gempa Jepang Bertambah Menjadi 28 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |11:55 WIB
Korban Tewas Gempa Jepang Bertambah Menjadi 28 Orang
Petugas melakukan pencarian di reruntuhan Aeon Mall Kumamoto yang ambruk sebagian akibat gempa. (Foto: Kyodo)
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KUMAMOTO - Petugas penyelamat Jepang berjuang pada Kamis, (30/7/2026) untuk menyelamatkan korban selamat yang tersisa dari pusat perbelanjaan yang hancur, sementara jumlah korban tewas akibat gempa besar mencapai 28 orang dan ribuan orang kepanasan dalam cuaca yang sangat terik.

Pemerintah mengeluarkan angka terbaru tersebut setelah para pejabat Kumamoto mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan empat jenazah dari reruntuhan, baja, dan kabel pusat perbelanjaan Aeon setelah diduga terjadi ledakan gas menyusul gempa Selasa, (28/7/2026) lalu.

Di pusat perbelanjaan, "kami telah mengevakuasi 10 orang. Dari mereka, empat dipastikan meninggal. Satu lagi tanpa tanda-tanda kehidupan. Lima lainnya mengalami luka berat dan ringan," kata seorang pejabat dari kantor manajemen bencana di wilayah barat daya kepada AFP.

Gempa berkekuatan 7,1 Skala Richter pada Selasa menyebabkan kerusakan yang meluas, meratakan rumah-rumah, merusak jembatan, memicu kebakaran, dan membuat puluhan ribu penduduk tanpa listrik dan air di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38°C pada akhir pekan ini.

Ratusan lansia—Jepang memiliki populasi lansia tertua kedua di dunia—tertidur di atas tikar tipis di lantai lobi yang keras di sebuah pusat komunitas di kota Uki, mencari perlindungan dari panas yang menyengat.

"Syukurlah ada tempat-tempat berlindung ini," kata seorang wanita, yang menolak menyebutkan namanya, sementara orang-orang tidur di antara kursi dan meja atau berkumpul di sekitar televisi untuk menonton berita.

 

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Topik Artikel :
Gempa Jepang gempa Jepang
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