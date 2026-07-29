Gempa 5,2 Magnitudo Guncang Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Malam Ini, Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,2 di barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara malam ini. Adapun gempa tersebut berada di kedalaman 10 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa itu terjadi pukul 20.16 WIB, Rabu (29/7/2026). Koordinat gempa berada di 5.57 Lintang Utara dan 125.40 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.2, 29-Jul-2026 20:16:57WIB, Lok:5.57LU, 125.40BT (218 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat iNews Media Group.

Adapun titik gempa berada di 218 kilometer barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Rahman Asmardika)

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