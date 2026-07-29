Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

El Nino dan Kemarau Beriringan, Prabowo Instruksikan BMKG Perkuat Modifikasi Cuaca dan Pengisian Waduk

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |00:05 WIB
El Nino dan Kemarau Beriringan, Prabowo Instruksikan BMKG Perkuat Modifikasi Cuaca dan Pengisian Waduk
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar siap menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino yang datang beriringan tahun ini. Salah satu instruksi yang diberikan adalah agar BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengisian waduk-waduk.

Instruksi ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Upaya ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam keterangannya usai pertemuan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa BMKG akan memperkuat dukungan dalam menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino tahun ini. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air di waduk serta operasi modifikasi cuaca.

“Jadi ada dua, yaitu terkait dengan ketersediaan air melalui waduk-waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya. Juga dengan, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar ini melalui modifikasi cuaca. Tadi diperkuat banyak tentang modifikasi cuaca,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi tersebut akan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.

“Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca, dan juga di Aceh, beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232859//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-LF7w_large.jpeg
Jaga Kualitas Udara, BMKG Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta Saat Kemarau Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232812//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-R3Jz_large.jpeg
Prabowo Panggil Menhut hingga Kepala BMKG, Bahas Potensi dan Pencegahan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232805//ilustrasi-NOfh_large.jpg
BMKG Pastikan Gempa M6,8 di Kyushu Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232775//bahlil-bYjc_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas 11.000 Desa yang Belum Ada Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232736//viral-KHfh_large.jpg
El Nino Semakin Menguat, BMKG: Waspada Kekeringan hingga Karhutla Awal Agustus 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232576//rosan-oGdY_large.jpg
Prabowo Tiba-Tiba Panggil Bos Danantara hingga Menteri ke Istana, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement