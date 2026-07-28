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Prabowo Panggil Menhut hingga Kepala BMKG, Bahas Potensi dan Pencegahan Karhutla

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |16:47 WIB
Prabowo Panggil Menhut hingga Kepala BMKG, Bahas Potensi dan Pencegahan Karhutla
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri hingga kepala lembaga ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7/2026), untuk membahas pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jelang musim kemarau.

Berdasarkan pantauan di Kompleks Istana Kepresidenan, pejabat yang hadir antara lain Menhut Raja Juli Antoni, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kabasarnas Marsda M. Syafi'i. Selain itu, hadir juga Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala BRIN Arif Satria, dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

"Saya dihubungi tadi pagi, kita akan ada ratas khusus tentang karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan," kata Raja Juli kepada wartawan pada Selasa.

Raja Juli menjelaskan, berdasarkan hasil prediksi BMKG, siklus El Nino terjadi lebih cepat. Karenanya, perlu ada upaya antisipasi yang dilakukan.

"Seperti kita ketahui, siklus El Nino itu kan terjadi empat tahunan. Dulu 2015, kemudian 2019, 2023, mestinya tahun depan, 2027. Tapi prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat, jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini," ujar dia.

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