BNPB: Karhutla dan Tanah Longsor Dominasi Bencana di Sejumlah Wilayah Indonesia





JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, banjir, serta kebakaran permukiman mendominasi kejadian bencana di sejumlah wilayah Indonesia selama periode pelaporan Minggu (26/7) pukul 07.00 WIB hingga Senin (27/7) pukul 07.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan karhutla terjadi di berbagai daerah, mulai dari Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Selatan.

Di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, kebakaran terjadi pada Sabtu (25/7) di belakang Dusun Mulya (Palempat), Desa Penyak, Kecamatan Koba. Sekitar tiga hektare lahan terbakar. Tim Reaksi Cepat BPBD bersama satu unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter berhasil memadamkan api pada hari yang sama. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Karhutla juga melanda Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang menghanguskan sekitar tiga hektare lahan warga di Petak 19 RPH Cubluk, Dusun Bendorejo, Desa Sendang. BPBD bersama instansi terkait dan masyarakat berhasil memadamkan api pada Minggu (26/7), sementara penyebab kebakaran masih didalami.

Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kebakaran lahan gambut seluas sekitar dua hektare terjadi di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin. Meski tim gabungan telah melakukan pemadaman dan pembasahan, hingga Minggu (26/7) api masih belum sepenuhnya padam dan terus dipantau BPBD.

Sementara di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kebakaran lahan seluas satu hektare terjadi di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu. Proses pemadaman masih berlangsung dengan melibatkan BPBD dan tim gabungan.