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Karhutla Dominasi Bencana di Berbagai Daerah Jelang Akhir Pekan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |21:30 WIB
Karhutla Dominasi Bencana di Berbagai Daerah Jelang Akhir Pekan
Karhutla (foto: BNPB)
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JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan tercatat sejumlah kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat di beberapa wilayah Indonesia pada periode pelaporan Kamis (23/7) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (24/7) pukul 07.00 WIB.

"Berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB, peristiwa yang mendominasi pada periode ini adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring berlangsungnya musim kemarau," ujarnya melalui keterangannya, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, laporan karhutla pertama datang dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang terjadi pada Selasa (21/7) pukul 12.30 WIT. Kebakaran bermula saat terlihat adanya asap dari arah Gunung Kali Ampat yang berada di wilayah Kelurahan Klagate dan Kelurahan Malamso, Distrik Malaimsimsa, serta Kelurahan Malanu di Distrik Sorong Utara.

Pada pukul 18.30 WIT, mulai terlihat kobaran api di atas gunung tersebut. Cuaca panas dan angin kencang memicu kobaran api yang besar dan meluas. Namun, api berhasil dipadamkan pada hari yang sama.

Selain di Gunung Kali Ampat, karhutla juga terjadi pada Kamis (23/7) di Gunung Woroth, Kelurahan Kakublik, Distrik Sorong Kota, pada pukul 14.00 waktu setempat. Hingga saat ini, proses pemadaman masih dilakukan oleh tim gabungan.

"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong melaporkan total lahan yang terbakar dari dua lokasi tersebut mencapai 3 hektare. Sulitnya medan untuk menuju titik api serta minimnya peralatan menjadi kendala dalam upaya pemadaman api," tuturnya.

 

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