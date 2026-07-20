Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapur Restoran Steak di Menteng Kebakaran, 6 Mobil Damkar Dikerahkan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |19:49 WIB
Dapur Restoran Steak di Menteng Kebakaran, 6 Mobil Damkar Dikerahkan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Kebakaran melahap area dapur sebuah restoran steak & bakery di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (20/7/2026) sore. Api diduga kuat berasal dari percikan bara sisa proses pemanggangan yang menyambar cerobong asap.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatkan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Triyanto menyampaikan tim menerima laporan dari warga sekitar pukul 17.55 WIB. Merespons laporan tersebut, petugas langsung mengerahkan armada menuju lokasi.

Dia menjelaskan bahwa api pertama kali muncul saat karyawan sedang beraktivitas di area dapur.

"Karyawan sedang membersihkan daging yang sedang di-grill. Saat itu, bara sisa dari daging tersebut naik ke langit-langit atau blower dapur, seketika itu api membesar," kata Triyanto dalam keterangannya.

Sebanyak dua unit pemadam dikerahkan pada tahap awal dan tiba di lokasi pada pukul 18.00 WIB. Untuk mempercepat pemadaman, total pengerahan unit ditambah menjadi enam unit dengan kekuatan 30 personel.

Petugas berhasil melokalisasi perambatan api pada pukul 18.35 WIB dan dilanjutkan dengan proses pendinginan pada pukul 18.50 WIB untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Luas area dapur yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 100 meter persegi. Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan pendataan terkait total kerugian materiil yang dialami pemilik gedung.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/338/3230996//viral-57WG_large.jpg
2 Kapal Terbakar Hebat di Dermaga Ujung Pluit Jakarta Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/338/3230845//kebakaran-GJOa_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Cengkareng, Tak Ada Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/18/3230678//ilustrasi-3idT_large.jpg
Kebakaran Panti Asuhan Tewaskan Setidaknya 11 Orang, Termasuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3229985//viral-5sz1_large.jpg
Ledakan Terdengar di Koja Jakarta Utara, Sebuah Rumah Ludes Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/340/3229837//kebakaran-Cqjx_large.jpg
Tragis! Pasutri Ditemukan Tewas Berpelukan saat Rumahnya Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/18/3229827//kebakaran_di_bangkok-Zxv5_large.jpg
Kebakaran Bar Bangkok Tewaskan 27 Orang, Kemlu: Tidak Ada Korban WNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement