Dapur Restoran Steak di Menteng Kebakaran, 6 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA – Kebakaran melahap area dapur sebuah restoran steak & bakery di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (20/7/2026) sore. Api diduga kuat berasal dari percikan bara sisa proses pemanggangan yang menyambar cerobong asap.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatkan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Triyanto menyampaikan tim menerima laporan dari warga sekitar pukul 17.55 WIB. Merespons laporan tersebut, petugas langsung mengerahkan armada menuju lokasi.

Dia menjelaskan bahwa api pertama kali muncul saat karyawan sedang beraktivitas di area dapur.

"Karyawan sedang membersihkan daging yang sedang di-grill. Saat itu, bara sisa dari daging tersebut naik ke langit-langit atau blower dapur, seketika itu api membesar," kata Triyanto dalam keterangannya.

Sebanyak dua unit pemadam dikerahkan pada tahap awal dan tiba di lokasi pada pukul 18.00 WIB. Untuk mempercepat pemadaman, total pengerahan unit ditambah menjadi enam unit dengan kekuatan 30 personel.

Petugas berhasil melokalisasi perambatan api pada pukul 18.35 WIB dan dilanjutkan dengan proses pendinginan pada pukul 18.50 WIB untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Luas area dapur yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 100 meter persegi. Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan pendataan terkait total kerugian materiil yang dialami pemilik gedung.

(Rahman Asmardika)

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