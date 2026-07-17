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Kebakaran Panti Asuhan Tewaskan Setidaknya 11 Orang, Termasuk Anak-Anak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |14:10 WIB
Kebakaran Panti Asuhan Tewaskan Setidaknya 11 Orang, Termasuk Anak-Anak
Ilustrasi.
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ALJIR - Setidaknya 11 orang, termasuk anak-anak, tewas dan 19 lainnya luka-luka dalam kebakaran di sebuah panti asuhan di ibu kota Aljazair, kata pihak berwenang negara Afrika Utara itu pada Kamis (16/7/2026).

Kebakaran terjadi sebelum subuh di sebuah asrama di fasilitas perawatan anak yang dikelola negara di Mohammadia, distrik timur Aljir. Sepuluh dari korban luka menderita luka bakar dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, dua mengalami kesulitan bernapas, dan tujuh dirawat karena "syok psikologis", tulis otoritas Perlindungan Sipil Aljazair di Facebook, sebagaimana dilansir RT.

Organisasi tersebut mengatakan lima orang lainnya dengan kebutuhan khusus telah dievakuasi ke tempat aman, sementara petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api.

Perdana Menteri Sifi Ghrieb mengunjungi para korban yang menerima perawatan di Rumah Sakit Zeralda untuk luka bakar parah dan Rumah Sakit Universitas Mustapha Pacha di Aljir.

Berbicara atas nama Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, Ghrieb menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mengatakan negara sepenuhnya bersolidaritas dengan mereka yang terkena dampak, menurut pernyataan resmi. Ia juga memerintahkan pihak berwenang untuk memberikan perawatan medis dan psikologis yang komprehensif bagi para korban luka serta dukungan bagi keluarga yang berduka.

Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti.

Aljazair sebelumnya pernah mengalami kebakaran fatal di lembaga-lembaga yang menampung orang-orang rentan. Pada September 2019, delapan bayi tewas ketika kobaran api melanda bangsal bersalin sebuah rumah sakit di kota El Oued bagian timur. Layanan darurat menyelamatkan 11 bayi lainnya, lebih dari 100 wanita, dan 28 pekerja rumah sakit.

 

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