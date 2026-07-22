Kebakaran Landa Pasar Ciputat Tangsel

JAKARTA - Kebakaran melanda ruko yang berada di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Kobaran api bahkan dapat disaksikan dari fly over Ciputat.

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik memastikan, peristiwa kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa.

“Sudah aman, 15 menit api sudah dapat dipadamkan. 30 menit melancarkan arus lalu lintas. Korban jiwa nihil,” kata Bambang saat dikonfirmasi.

Bambang menjelaskan, kebakaran itu diduga berasal dari salah satu toko kue yang berada di lokasi. “(Diduga) Titik api berawal dari toko kue,” ujar dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai penyebab kebakaran maupun kepastian ada tidaknya korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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