Karhutla Dominasi Bencana di Tanah Air Akhir Pekan Ini

Karhutla Dominasi Bencana di Tanah Air Akhir Pekan Ini

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masih menjadi bencana yang paling dominan di berbagai wilayah Indonesia pada akhir pekan ini. Selain karhutla, sejumlah daerah juga dilanda banjir, tanah longsor, dan kekeringan akibat cuaca kering.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan Pusdalops BNPB pada periode 17–18 Juli 2026, sejumlah kejadian bencana baru terjadi di berbagai daerah.

"Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sekitar 40 hektare lahan terbakar sejak Jumat (10/7) dan kembali dilaporkan pada Kamis (16/7)," ujar Abdul Muhari, Sabtu (18/7/2026).

BNPB menyebut titik api berada di lahan hak guna usaha (HGU) milik perusahaan swasta di Gampong Alue Kuyun, Kecamatan Darul Makmur. Hingga kini, api masih belum berhasil dipadamkan sehingga berpotensi meluas apabila cuaca tetap kering dan berangin.

BPBD Kabupaten Nagan Raya bersama tim gabungan dan pihak perusahaan terus berupaya memadamkan api dengan mengerahkan pompa air serta peralatan pendukung lainnya.