Masa Tanggap Darurat Bencana Aceh Segera Berakhir, Pemerintah Dorong Percepatan Huntap

JAKARTA – Pemerintah mendorong seluruh jajaran BPBD kabupaten dan kota untuk segera mengakselerasi penyerapan dana stimulan rumah serta mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Aceh.

Pasalnya, masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana di wilayah Aceh saat ini memasuki tahap akhir dan akan selesai pada 30 Juli 2026.

Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menegaskan pentingnya efektivitas kerja di lapangan agar hak masyarakat terpenuhi.

“Saya minta seluruh jajaran BPBD segera akselerasi penyerapan dana dan percepat progres Huntap. Hindari penundaan lagi, dan lakukan jemput bola agar hak masyarakat terpenuhi tepat waktu,” ujar Safrizal ZA, Rabu (15/7/2026).

Berdasarkan data per 14 Juli 2026, BNPB telah menyalurkan bantuan stimulan ke BPBD di Aceh dengan total transfer Rp653,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp570,03 miliar telah masuk ke rekening masyarakat, dengan total realisasi belanja untuk seluruh wilayah Provinsi Aceh mencapai Rp240.576.246.500.

Dalam realisasi pemanfaatan dana stimulan tersebut, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan realisasi belanja tertinggi di Aceh, yakni mencapai Rp140,9 miliar.