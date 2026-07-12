Serahkan Kunci Huntap Korban Bencana di Sumbar, BNPB: Jangan Sampai Tidak Dihuni

JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, menyerahkan kunci rumah hunian tetap (huntap) mandiri kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi Siklon Senyar di Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat 10 Juli 2026. Penyerahan kunci ini sebagai tanda telah selesainya pembangunan unit hunian tetap sekaligus menjadi dorongan kepada warga untuk segera pindah dan menempati rumah baru tersebut.

Simbolisasi penyerahan kunci huntap mandiri dilaksanakan di tiga wilayah terdampak, yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota Padang Panjang. Penyerahan disaksikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, pimpinan daerah, beserta rombongan BNPB, BPBD, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini dilaksanakan dua bulan sejak peletakan batu pertama pembangunan rumah contoh tersebut.

Unit rumah yang diserahkan pada kesempatan ini merupakan rumah contoh pembangunan huntap mandiri dengan menggunakan material SEPABLOCK (Semen Padang Bata Interlock). Material ini merupakan inovasi PT Semen Padang yang telah dikembangkan sejak 2020 dan menggunakan sistem interlocking layaknya menyusun balok mainan. Inovasi ini memiliki banyak keunggulan, di antaranya ramah gempa, ramah lingkungan, waktu pembangunan yang cepat, dan mudah dimobilisasi.

Setiap rumah yang dibangun memiliki tipe 36 dan terdiri atas dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan dapur. Kepada warga penerima manfaat, Rustian berpesan agar rumah tersebut segera dihuni.

"Jangan sampai setelah dibangun Huntap tidak dihuni. Rumah ini sudah sangat layak, bahan aman, dan tahan hujan juga, jadi sangat aman," kata Rustian melalui keterangannya, Minggu (12/7/2026).

Setelah pembangunan rumah contoh ini selesai, BNPB akan segera membangun huntap mandiri bagi warga berdasarkan data korban yang telah diverifikasi. Percepatan pembangunan huntap merupakan komitmen pemerintah dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi Siklon Senyar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November tahun lalu.

Hal ini dilakukan untuk memberikan hunian yang aman, layak, dan permanen bagi korban bencana, sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

(Arief Setyadi )

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