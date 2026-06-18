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Pekan Ini, Kemensos Salurkan Bantuan Pascabencana Sumatera untuk 10 Kabupaten

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |01:03 WIB
Pekan Ini, Kemensos Salurkan Bantuan Pascabencana Sumatera untuk 10 Kabupaten
Mensos Saifullah Yusuf (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bantuan pascabencana di Sumatera untuk 10 daerah terdampak. Penyaluran bantuan akan dilakukan pada pekan ini.

"Ya, jadi perlu saya informasikan dalam minggu ini kita akan menyalurkan bantuan-bantuan untuk bencana Sumatera, khususnya di 10 kabupaten ya," kata Mensos Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Adapun 10 daerah itu di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kota Langsa, Pidie Jaya, Padang Pariaman, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Mensos menyebut sedikitnya bantuan akan disalurkan kepada lebih dari 82.000 penerima manfaat.

"Ini adalah bantuan pascabencana, mulai dari isian rumah, bantuan pemberdayaan sosial ekonomi, dan jaminan hidup selama 3 bulan. Hampir Rp1 triliun yang kita salurkan kali ini, dan akan kita teruskan jika nanti datanya sudah tuntas untuk kita salurkan pada periode berikutnya," ujarnya.

Mensos menyampaikan penyaluran ini diawali dengan data-data usulan dari bupati dan wali kota yang dikuatkan oleh Kapolres dan Kajari. Setelah itu, data diverifikasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bawah kepemimpinan Tito Karnavian bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang sudah terverifikasi, lanjut dia, kemudian dijadikan Kemensos sebagai pedoman untuk menyalurkan bansos. Setelah bansos disalurkan, Kemensos juga akan melakukan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

"Kita ingin keluarga terdampak bisa segera pulih dan bisa melanjutkan usaha-usahanya yang ada, atau bisa membangun satu kehidupan yang lebih baik pascabencana ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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