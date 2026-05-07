Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tanah Longsor di Agam Sumbar, 1 Orang Tewas dan 6 Terluka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:43 WIB
Tanah Longsor di Agam Sumbar, 1 Orang Tewas dan 6 Terluka
Longsor di Agam, Sumbar (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

SUMBAR - Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Selasa 5 Mei 2026 lalu mengakibatkan tanah longsor. Satu orang tewas dan enam lainnya terluka.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan, peristiwa tanah longsor itu diduga dipicu tingginya intensitas hujan yang berlangsung cukup lama serta kondisi tanah yang labil.

“Hujan berintensitas tinggi yang berlangsung cukup lama serta kondisi tanah yang labil diduga menjadi pemicu utama bencana tersebut,” kata Abdul Muhari, Kamis (7/5/2026).

Ia menyebutkan, wilayah seperti Nagari Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, dan Nagari Parik Panjang, Kecamatan Matur ikut terdampak.

“Akibat kejadian ini, sebanyak 60 unit rumah mengalami kerusakan dan satu ruas jalan tertimbun material longsor sehingga menghambat akses warga,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Longsor Agam BNPB longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/340/3213880/rumah_rusak_di_bojonggede_bogor-Vbl3_large.jpg
Longsor dan Angin Kencang Landa Bogor dan NTB,  28 Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206000/viral-a32V_large.jpg
7 Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Ditemukan, Operasi SAR Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205975/longsor_bantargebang-9zlh_large.jpg
Update Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Tewas, 6 Selamat, 1 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205892/viral-Xfsb_large.jpg
Pramono Tutup Sementara Jalur 4A TPST Bantargebang Imbas Longsor Gunung Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205871/longsor_sampah-yPYh_large.jpg
Gunung Sampah Bantargebang Longsor, Menteri LH Bakal Pidanakan Pengelola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205845/longsor-UWrl_large.jpg
Update Longsor Gunungan Sampah di Bantargebang, 5 Orang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement