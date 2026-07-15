Hakim Kelakar soal Kode Kasus Korupsi Bea Cukai: Buat KPK Enggak Ada Kan?

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori berkelakar dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Brelly mempertanyakan apakah ada ihwal kode untuk instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Brelly mempertanyakan karena jaksa penuntut umum (JPU) mencecar asisten pribadi (Aspri) pemilik Blueray Cargo, Yohanes Setiawan perihal kode-kode yang dikaitkan pemberian hadiah untuk Kementrian dan Lembaga dari Blueray Cargo. Hanya saja memang saat itu Yohanes mengaku tidak mengetahui.

Hakim yang menyimak percakapan tersebut lantas mempertanyakan kembali kepada Yohanes. Namun Yohanes memastikan tidak mengetahui lebih jauh dan hanya mengetahui bahwa kode-kode tersebut memang ada di internal Blueray Cargo.

"Tadi saksi menerangkan ada yang warna ini untuk instansi ini, warna ini untuk instansi itu," tanya Hakim Brelly.

"Oh, itu kode. Kode. Maksudnya biru. Kode buat di internal kita, tulisnya," jawab Yohanes.

Hakim Brelly kemudian berkelakar apakah kode-kode itu ada yang ditujukan untuk KPK. Pernyataan itu membuat pengunjung sidang tertawa, hakim pun mengatakan bahwa hal itu hanya dilakukannya untuk bercanda.

"Tidak ada, ya, untuk KPK, kan? Enggak bercanda, ini intermezo, ya. Jadi apa kata dunia nanti kalau ada juga?," tanya hakim.