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Aspri Bos Blueray Cargo Akui Dibekali Kartu Kredit untuk Hibur Pejabat Bea Cukai

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |15:17 WIB
Aspri Bos Blueray Cargo Akui Dibekali Kartu Kredit untuk Hibur Pejabat Bea Cukai
Sidang Korupsi Bea Cukai (foto: Okezone)
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JAKARTA - Asisten pribadi (aspri) bos PT Blueray Cargo, John Field, Yohanes Setiawan, mengungkap dirinya dibekali kartu kredit oleh atasannya untuk membiayai kegiatan hiburan (entertain) bagi pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hal itu disampaikan Yohanes saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan korupsi importasi barang dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC), Rizal, serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), Sisprian Subiaksono, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

"Saya, Koh Andri, Koh Dedy masing-masing dipegangi kartu kredit. Dibekali kartu kredit," ujar Yohanes di persidangan.

Yohanes menjelaskan, kartu kredit tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran terkait hiburan bagi pejabat Bea dan Cukai. Seluruh transaksi kemudian direkap oleh Divisi Finance PT Blueray Cargo dengan kode SALES-02.

"Contoh di Grand Mercure. Itu kan karaoke dengan Pak Orlando di Spectra Grand Mercure. Saya pakai kartu kredit untuk bayar. Rekapannya kemudian dicatat oleh bagian finance, oleh Koh Indra," ungkap Yohanes.

 

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Topik Artikel :
KPK Korupsi Bea Cukai Bea Cukai
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