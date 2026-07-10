Hakim Ungkap Setoran Rutin Bos Blueray ke Pejabat Bea Cukai, Dirjen Djaka Budi Rp3 Miliar per Bulan

JAKARTA - Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menguraikan adanya setoran rutin yang diberikan Bos Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Dalam pertimbangan putusan itu, nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, turut disebut.

Hal itu disampaikan Hakim Anggota Nofalinda Arianti saat membacakan pertimbangan putusan terhadap John Field dkk di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026). Menurut hakim, pemberian uang tersebut terbukti berdasarkan kesesuaian keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan selama persidangan.

"Saksi Orlando Hamonangan Sianipar, saksi Enop Puji Wijanarko, saksi Vini Liveri, keterangan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti nomor 178, 204, dan 219 menerangkan rincian pemberian uang dari Blueray Cargo," ujar Arianti.

Hakim kemudian memaparkan rincian pemberian uang yang berlangsung selama tujuh bulan, yakni Juli 2025 hingga Januari 2026. Dalam pertimbangan putusan disebutkan nilai pemberian mencapai Rp8,9 miliar setiap bulan, kecuali pada Juli 2025 yang tercatat sebesar Rp8,2 miliar.

Dalam rincian tersebut, hakim menyebut terdapat pos pemberian sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama. Dengan demikian, selama tujuh bulan nominal yang tercatat untuk Djaka mencapai Rp21 miliar.

Selain itu, hakim juga menguraikan bahwa total keseluruhan uang yang dicatat sebagai pemberian kepada pejabat dan pegawai Bea dan Cukai selama Juni 2025 hingga Januari 2026 mencapai Rp61.743.597.000. Nilai tersebut dinilai bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa pencatatan keuangan Blueray Cargo.

"Bersesuaian dengan barang bukti nomor 171 dan 178 menerangkan bahwa penyerahan uang kepada pihak Bea dan Cukai dalam pencatatan di keuangan Blueray Cargo disebut dengan Bonus Dokumen bertuliskan total biaya bonus Juni 2025-Januari 2026 sebesar Rp61.743.597.000," imbuh hakim.