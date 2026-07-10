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Heboh soal Rumah Jampidsus Dijaga Pasukan Elite TNI hingga Penggeledahan Polri, Istana Buka Suara!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |09:48 WIB
Heboh soal Rumah Jampidsus Dijaga Pasukan Elite TNI hingga Penggeledahan Polri, Istana Buka Suara!
Polisi Sita Uang Rp 60 Miliar dari Kafe de’ Clan/Okezone
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JAKARTA – Pihak Istana dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait pihak kepolisian yang mengusut dugaan korupsi dengan menggeledah 13 lokasi dan prajurit TNI berjaga di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Diketahui, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melakukan penggeledahan di 13 lokasi terkait dugaan kasus korupsi, suap, gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diantaranya blackout batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel.

 “Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” tegas Prasetyo, Jumat (10/7/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa sejak awal, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi.

“Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan,”ujarnya.

Dia melanjutkan, Presiden, sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, terus menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini.

“Namun demikian, apa pun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih,” kata dia.

 

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