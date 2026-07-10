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Polisi Amankan Dokumen dan Komputer dalam Penggeledahan Ruko di Cipete Selatan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |02:33 WIB
Polisi Amankan Dokumen dan Komputer dalam Penggeledahan Ruko di Cipete Selatan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.
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JAKARTA – Pihak kepolisian melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Jalan Asem II, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat (10/7/2026) dini hari. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan sejumlah dokumen dan komputer.

"Pada saat sekarang, banyak dokumen yang diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan di lokasi, Jumat dini hari.

Menurutnya, ruko di Jalan Asem II tersebut merupakan lokasi ke-13 dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya atas kasus dugaan korupsi batu bara. Penggeledahan itu dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan hingga keterangan saksi.

"Titik ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan sebelumnya. Kita saksikan bersama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko terkait dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani joint investigation Bareskrim Tipidkor dan Polda Metro Jaya," tuturnya.

"Dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara, artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi dan menginventarisir semua hal yang bisa diamankan," jelas Budi lagi.

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